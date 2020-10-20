İsrail ile BAE arasında vize kaldırılıyor

15 Eylül'de Beyaz Saray'da imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmalarının ardından, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümet temsilcileri İsrail'e ilk resmi ziyaretini gerçekleştirirken, yeni dönemle ilgili açıklamalar yapılıyor.

İlişkilerin normalleşmesi anlaşmalarının ardından, ABD heyetinin eşlik ettiği bir BAE hükümet temsilcileri heyeti İsrail'e ilk ziyareti düzenledi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ile BAE arasında karşılıklı olarak vize kaldırılması anlaşmasına varıldığını açıkladı.

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