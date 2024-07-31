İsrail'in Beyrut'a yaptığı saldırıda ölü sayısı 4’e, yaralı sayısı 80'e yükseldi

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında ölenlerin sayısının 4'e, yaralıların ise 80'e yükseldiği belirtildi.

Lübnan Kızılhaç Örgütü tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de yer alan bir binaya düzenlediği hava saldırının bilançosu hakkında güncel bilgiye paylaşıldı.

Açıklamada, saldırı nedeniyle ölenlerin sayısının 4'e, yaralıların da aralarında ağır olanların da bulunduğu 80'e yükseldiği belirtildi.

Lübnan Başbakanı Mikatı: Mevcut çatışma durumu açık tehlike durumuna dönüştü

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre Lübnan Başbakanı Necib Mikati, mevcut durumu ele almak için Hükümet Sarayı'nda olağanüstü bakanlar kurulu toplantısı öncesi açıklama yaptı.

Beyrut'un İsrail tarafından bombalanmasını kınayan Mikati, "Düşmanın (İsrail) pervasızlığını ve kanlı suç çılgınlığını sürdürmesi halinde işlerin daha da kötüleşeceği konusunda sesimizi yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

Beyrut'a dün düzenlenen saldırının getirdiği tehlikelere dikkati çeken Mikati, "Başkentin hedef alındığı ve sivillerin hayatını kaybettiği saldırı ile mevcut çatışma durumu büyük endişelere yol açacak açık tehlike durumuna dönüşmüştür." uyarısında bulundu.

Hamas lideri Heniyye'ye yönelik suikasti de kınayan Mikati, "Bu eylemin küresel endişe çemberini genişleteceği ve bölgede tehlike arz edeceğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD, İsrail'in Beyrut'a saldırısını "kendini savunma hakkı" olarak niteledi

Öte yandan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, yaptığı açıklamada, İsrail'in güvenliğinin "sağlam ve sarsılmaz" olduğunu belirterek, "İsrail'in ciddi tehditlere karşı kendini savunma hakkı var." ifadesini kullandı.

Watson, ABD'nin, bölgedeki saldırıları sona erdirmek için "diplomatik bir çözüm" üzerinde çalışmaya devam ettiğini söyledi.

İsrail ordusu, dün Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür’ü öldürdüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, öldürülen komutanın Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ın “sağ kolu” olduğunu iddia etti.

Ancak Hizbullah daha sonra yaptığı açıklamada, Şükür'ün hedef alınan binada olduğu, enkaz altında arama ve kurtarma çalışmaların devam ettiğini belirterek, ölümünü doğrulamamıştı.