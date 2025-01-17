"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 OCAK 2025 CUMA - YIL: 55

İsrail’in geleceği kalıcı barışa bağlı

17 Ocak 2025, Cuma 20:47
ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık görevinin son televizyon röportajını MSNBC News kanalından Lawrance O’Donnell’a verdi.

Orta Doğu barışı ve özelde Gazze meselesinin zor konular olduğunu ve Gazze’de ateşkesin sağlanabilmesi için çok uğraştıklarını savunan Biden, görevinin sonunda bile olsa ateşkesin sağlanmasından memnun olduğunu belirtti. Biden, İsrail’in kendi güvenliği için Filistin meselesine geniş bir çerçeveden bakması gerektiğini kaydederek, “İsrail’in, Filistin meselesini ve onların güvenliğini dikkate almadan uzun vadede kendi varlığını sürdürebileceği fikri mümkün değil. Bu gerçekleşmeyecek” ifadelerini kullandı. 

Rusya: Ateşkes istikrara katkı sağlar 

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova’da gündemdeki konulara dair düzenlediği haftalık basın toplantısında, Gazze’de ateşkes sağlanmasına ilişkin anlaşmayı değerlendirdi. Anlaşmanın sağlanmasında arabuluculuk rolü üstlenen Katar ve Mısır’ın diplomatik çabalarını takdir eden Zaharova, “Anlaşmanın uygulanmasının, Gazze’deki durumun sürdürülebilir istikrara kavuşturulmasına katkı sağlayacağını, geçici olarak yerlerinden edilen tüm kişilerin geri dönmesi ve çatışmalar nedeniyle oluşan yıkımların giderilmesine yönelik çalışmaların başlaması için gerekli koşullar sağlayacağını umuyoruz” diye konuştu. 

AA

Okunma Sayısı: 237
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mal para etmiyor, masrafa gidiyor

    İsrail’in geleceği kalıcı barışa bağlı

    Geçici hükümetten Türkiye’ye vergi darbesi mi?

    FKÖ: Bölünmüş Filistin istemiyoruz

    İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması engeli ortadan kalktı

    Starship 7. test uçuşunda parçalandı - Musk: "Başarı belli değil ancak eğlence garantili!"

    Ateşkes duyurusundan sonra ölü sayısı 99'a çıktı

    “Elektrik ve doğalgaza zam kaçınılmaz”

    İsrail, Hamas’ı suçlayarak ateşkes anlaşmasının onayını erteledi - Hamas ise anlaşmaya bağlı olduğunu açıkladı

    Ateşkesin duyurulmasından sonra 38 Gazzeli daha İsrail tarafından katledildi

    Büyük heyelan afetinde 100 bin metrekare hacme sahip malzeme taşınmış!

    Dışişleri Bakanlığı: Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz

    Hamas-İsrail ateşkesinin gayriresmi metni belli oldu

    Norveç: Gazze'de barış iki devletli çözümden geçiyor

    Hamas ile İsrail ateşkes konusunda anlaştı - Dünya genelinden ilk açıklama ve değerlendirmeler

    BM: Ateşkes sonrasına hazırız

    Çocuklar savaş mağduru

    Prof. Dr. Ahmet Yıldız: Kutuplaştırıcı dil ötekileştirir

    Mülâkat puanları önceden belirlenmiş

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Duruşma esnasında namaz
    Ali FERŞADOĞLU

    İktidar niçin fiyasko yaşıyor?
    İslam YAŞAR

    Yanmayı öğrenmek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Erenköy’e çift gidiş tek dönüş
    Risale-i Nur'dan

    Başını kaldır, kendini tanıtmak isteyen Zatın harika işlerine bak!
    Süleyman KÖSMENE

    Akıl sahiplerine çağrı
    Cevher İLHAN

    “Süreç” belirsizlik çıkmazında
    Faruk ÇAKIR

    Milletin hakkı millete...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.