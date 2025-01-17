İsrail’in geleceği kalıcı barışa bağlı

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık görevinin son televizyon röportajını MSNBC News kanalından Lawrance O’Donnell’a verdi.

Orta Doğu barışı ve özelde Gazze meselesinin zor konular olduğunu ve Gazze’de ateşkesin sağlanabilmesi için çok uğraştıklarını savunan Biden, görevinin sonunda bile olsa ateşkesin sağlanmasından memnun olduğunu belirtti. Biden, İsrail’in kendi güvenliği için Filistin meselesine geniş bir çerçeveden bakması gerektiğini kaydederek, “İsrail’in, Filistin meselesini ve onların güvenliğini dikkate almadan uzun vadede kendi varlığını sürdürebileceği fikri mümkün değil. Bu gerçekleşmeyecek” ifadelerini kullandı.

Rusya: Ateşkes istikrara katkı sağlar

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova’da gündemdeki konulara dair düzenlediği haftalık basın toplantısında, Gazze’de ateşkes sağlanmasına ilişkin anlaşmayı değerlendirdi. Anlaşmanın sağlanmasında arabuluculuk rolü üstlenen Katar ve Mısır’ın diplomatik çabalarını takdir eden Zaharova, “Anlaşmanın uygulanmasının, Gazze’deki durumun sürdürülebilir istikrara kavuşturulmasına katkı sağlayacağını, geçici olarak yerlerinden edilen tüm kişilerin geri dönmesi ve çatışmalar nedeniyle oluşan yıkımların giderilmesine yönelik çalışmaların başlaması için gerekli koşullar sağlayacağını umuyoruz” diye konuştu.