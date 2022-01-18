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18 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

İsrail'in hukuksuz ve keyfi gözaltıları devam ediyor

18 Ocak 2022, Salı 15:10
Filistin basınında yer alan haberlere göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenledi.

Baskınlarda çoğu Nablus ve Ramallah kentlerinden olmak üzere 18 kişi gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.​​​​​​​

AA

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