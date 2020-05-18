'İsrail'in ilhak planı bölge barışına tehdit'

Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki bazı yerleri "ilhak" planının bölge barışı için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki bazı yerleri "ilhak" planının bölge barışı için tehdit oluşturduğunu söyledi.

BM Koordinatörü Mladenov, İsrail'de düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada İsrail'i Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Filistin toprağı olan Ürdün Vadisi'ni ilhak planından vazgeçmesi için bir kez daha uyardı.

İlhakın uluslararası kanunlara göre yasak olduğuna vurgu yapan Mladenov, "İlhak büyük bir tehdittir. İsrail Yahudi yerleşim birimlerini ilhak ederse, bölgedeki barış beklentileri azalır." ifadesini kullandı.

Mladenov, "ilhak" planını uygulaması halinde İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesi olasılığının da azalacağına işaret ederek, "İlhakın, barış beklentilerine zarar verecek ve her tarafta radikalleşmeyi teşvik edecek yasal, siyasi ve güvenlikle ilgili başa çıkılması zor sonuçları olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.