İsrail’in işlediği suçlara soruşturma başlatılsın

Filistin, Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) İsrail’in ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere karşı işlediği suçlar hakkında bir an önce soruşturma başlatmasını talep etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamları ve Yahudi yerleşimcilerin Kudüs’ü Yahudileştirmek ve Filistin’den koparmak için Filistinlilere, kutsal mekanlarına ve mülklerine yönelik saldırılarını arttırdığı belirtildi. İsrail makamları ve Yahudi yerleşimcilerin süregelen saldırılarına karşı uyarıda bulunulan açıklamada, UCM’den Filistinlilere karşı işlenen suçlar hakkında bir an önce soruşturma başlatması istendi. AA

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