İsrail'in kuzeyine onlarca roket fırlatıldı

Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine onlarca roket atılırken, İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin roketleri önlediği görüldü.

İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin atılan roketleri imha ettiği görüldü. Önleyici roketler, havada ışık izleri bırakırken patlamalar sonucu etrafa kıvılcım saçıldı. İsrail ordusu gece sınır bölgesine en az iki defa aydınlatma fişeği fırlattı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre de Lübnan'ın güneyinden atılan onlarca roketin büyük çoğunluğu önlendi. Saldırıya ilişkin Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise İsrail'in kuzeyindeki yasa dışı yerleşim birimi Beyt Hillel'in onlarca katyuşa füzesi ile hedef alındığı ifade edildi. Hizbullah, saldırının İsrail'in dün Lübnan'ın güneyindeki 2 beldeye yönelik düzenlediği saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiğini kaydetti. Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah'ı ile çatışıyor. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında yüksek askeri gerilim rekor seviyelere yükseldi. Tel Aviv yönetimi Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının ardından, Lübnan Hizbullah'ı ve İran'dan "güçlü bir karşılık beklediğini" belirtmişti. AA

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