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12 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

İsrail'in saldırılarında şehit sayısı 32'ye, yaralı sayısı 203'e yükseldi

12 Mayıs 2021, Çarşamba 01:53
İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da Filistinli gençlere saldırısında 15 kişi yaralandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ise İsrail saldırılarında şehit sayısının 32'ye, yaralı sayısı 203'e çıktığını açıkladı.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa ile Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısında ses bombaları ve plastik mermilerle Filistinli gençlere yönelik saldırısında 15 kişi yaralandı.

Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif’te kılınan yatsı ve teravih namazlarının ardından Filistinli gençler Kıble Mescidi ile Kubbetu’s Sahra arasında toplandı.

İsrail polisi, tekbir ve sloganlar atan gençlere bir süre sonra ses bombaları ile müdahale etti.

Filistinli gençler ise taş ve havai fişeklerle karşılık verdi.

İsrail polisi, Harem-i Şerif’in avlularında Filistinli gençleri kovaladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Eski Şehir’in Şam Kapısı’ndaki plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırısında 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Filistin Kızılayına bağlı bir sağlık görevlisinin de ayağından plastik mermiyle vurulduğu aktarıldı. Ayrıca bir Filistinlinin de İsrail polisince darbedilerek yaralandığı kaydedildi.

Filistin Kızılayı daha önce yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’da yaşanan olaylarda yaralananlara müdahale için giden sağlık ekiplerine izin vermediğini duyurdu.

Öte yandan, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’dan çekildiği ve olayların son bulduğunu belirtti.

Şam Kapısı’nda da müdahale

Öte yandan İsrail polisi Mescid-i Aksa’nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı’nda da Filistinli gençlere müdahale etti.

İsrail polisi, teravih namazı sonrası Şam Kapısı’nda toplanan gençlere plastik mermi, ses bombaları ile saldırdı ve toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile tazyikli pis sus sıktı.

Ayrıca bölgede bulunan Mustaribin olarak bilinen İsrail sivil giyimli özel polisleri de bir genci gözaltına aldı.

İsrail, polisinin Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve çevresinde oluşturduğu gerginlik devam ediyor.

Şehit sayısı 32'ye, yaralı sayısı 203'e çıktı

Bu arada, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in son saldırılarıyla birlikte artan şehit ve yaralı sayısına ilişkin veriler paylaşıldı.

Gazze Şeridi'ne İsrail'in düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 10'u çocuk olmak üzere 32'ye çıktığı belirtilen açıklamada, saldırılarda ayrıca, 203 kişinin de farklı şekillerde yaralandığı aktarıldı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

AA

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