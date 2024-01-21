İsrail’in yaptığı soykırım ve etnik temizlik

Meksikalı sanatçı Estefania Vega, İsrail güçlerinin “Gazze Şeridi’nde soykırım, Batı Şeria’da ise etnik temizlik savaşı yürüttüğünü” belirterek, İsrail ayrım duvarı önünde “barışı kırmak için” sembolik bir eylem gerçekleştirdi.

Meksikalı sanatçı, İsrail işgali altındaki Filistin halkının içinde bulunduğu koşullara ilişkin bir “itiraz ve şikâyet” mesajı olarak Kudüs’ün kuzeyindeki Kalendiya askeri kontrol noktası yakınlarında İsrail’in ayrım duvarı önünde sanatsal performanslar sergiledi. Ramallah ile Kudüs’ü ayıran Kalendiya askeri kontrol noktasındaki ayrım duvarının yakınındaki gösterisinin ardından açıklama yapan Meksikalı sanatçı Vega, “Meksika’dan Filistin’e, daha fazla duvara, daha fazla sınıra, daha fazla ırkçılığa hayır, daha fazla işgale hayır” ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 184

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.