İsrail inşa halindeki camiyi yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde inşa halindeki cami ile bir evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktı

Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan habere göre, El Halil kentinin güneyindeki Cebeli Cevher bölgesine bağlı Halle Mahallesi’nde inşa halindeki “Ümmet Camisi” ile bir ev İsrail güçlerince yıkıldı. WAFA’ya konuşan El Halil’deki Filistinli yetkililer, İsrail makamlarının caminin yıkılacağına dair daha önce herhangi bir uyarı yapmadığına dikkati çekti. Yıkıma tepki gösteren Filistinli yetkililer, Ümmet Camisi’nin yıkılmasının Müslümanların kutsal mekanlarına karşı bir saldırı ve provokasyon olduğunu ifade etti.

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