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6 TEMMUZ 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

İsrail işgale devam edecek

06 Temmuz 2024, Cumartesi 01:54
İsrail’in Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun kara saldırılarının başladığı 27 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nin dörtte birini işgal ettiğini ve bu işgali sürdürmeyi planladığını yazdı.

Gazete, uydu görüntüleri ve diğer görsel bilgi kaynaklarının analizine dayanan bir rapordan aktardığı haberinde, İsrail ordusunun halihazırda kontrol ettiği alanın Gazze Şeridi’nin yüzde 26’sına tekabül ettiğini paylaştı. İsrail ordusunun işgal ettiği topraklardaki faaliyetlerinin “çeşitli” olduğu belirtilen haberde, “İsrail’in (askeri) üsleri genişlettiğini, altyapı ve hatta yollar inşa ettiği” ifade edildi. Gazete, adı açıklanmayan üst düzey bir subayın, Gazze Şeridi’nde ele geçirilen toprakların “devam eden bir işgal girişimi” olduğunu belirttiğini aktardığı haberinde, askeri faaliyetlerin Gazze’nin işgaline ve uzun vadeli kontrolüne imkan tanıdığını ve yaklaşık dokuz ay süren savaşın ardından yüz binlerce Filistinlinin Gazze Şeridi’nin güneyine sınır dışı edilmesinin kalıcı hale geldiğine dikkati çekti. Haaretz, sosyal medyada yayınlanan videoların, askerlerin Gazze Şeridi’nde bazı yerlerde sinagoglar kurduğunu ve hatta yerleşim çağrısı yaptığını gösterdiğine yer verdi. Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi’ndeki yerleşimin İsrail’in güvenliğinin anahtarı olduğunu iddia ediyor. Kudüs - aa

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ABD, Gazze’de çok uluslu bir yapı istiyor

ABD’nin eski Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi ve IŞİD ile Mücadele Koalisyonu Temsilcisi James Jeffrey, ABD’nin Gazze’de savaş sonrası planladığı yeni yönetim planını yazdı. Londra merkezli Al Majalla dergisi ve Şarku’l Avsat gazetesinde yayınlanan makalede Jeffrey, ABD’nin Gazze’de ‘Çok uluslu bir idari yapı’ tasarladığını iddia ediyor. Jeffrey, savaş sonrası Gazze’nin yönetim statüsünün Hamas’ın yenilgisine, İsrail’in geri çekilmesine ve G7 ülkeleriyle bazı Arap devletlerinin bölgede kontrol sağlamasına bağlıyor. Serbestiyet’in haberine göre Jeffrey, “Planımız ilk etapta Gazze’yi yönetecek ve belirli bir ülke veya bölgedeki barış ve güvenlik krizini yönetmek amacıyla uluslararası aktörlerin çabalarını koordine etmek için özel amaçlarla kurulmuş gayri resmi ve daimî olmayan uluslararası bir organ olan Uluslararası Temas Grubu’na (ICG) rapor verecek, çok uluslu bir idari yapı kurulmasını öngörüyor. Bu iki oluşum ABD, İsrail, Mısır, önde gelen diğer Arap ülkeleri ve G7 üyesi ülkeler tarafından ortaklaşa hazırlanan uluslararası bir tüzük çerçevesinde kurulacaktır. Filistin Yönetimi ile istişare için bir mekanizmaya sahip olacak ve mümkünse, 10 Mayıs’taki ateşkes kararını takiben BMGK’da alınacak bir kararla desteklenecektir” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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