İsrail’le normalleşme kabul edilemez

Mescid-İ Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri, İsrail ile BAE arasında İmzalanan normalleşme anlaşmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Bu anlaşma ‘yenilgi’ demektir” şeklinde konuştu.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan normalleşme anlaşması için “yenilgi” ifadesini kullandı. Uluslararası Minberi Aksa Derneği’nin Mescid-i Aksâ yangınının 51. yılında Minberin Sahipleri adı altında videokonferans yoluyla düzenlediği toplantıda konuşan Sabri, “İsrail ile BAE arasındaki normalleşme kabul edilemez. Bu anlaşma ‘yenilgi’ demektir. Mescidi Aksa minberi, tüm Müslüman alimler ve ümmete bırakılmış bir emanettir.” dedi. İslami bakış açısıyla dünyaya Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili gerçekleri anlatma çağrısı da yapan Sabri, “Arap dünyasındaki bazı Müslümanlar, bu günlerde İsrail’in, Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde ‘Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu’ iddialarından etkileniyor.” ifadelerini kullandı. Sabri, Filistin’de Yahudi tarihine ilişkin bir taş bile olmadığını söyledi.

İsrail-BAE anlaşmasında “gizli madde” iddiası

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında geçen hafta varılan anlaşmada, ABD’nin BAE’ye askeri teknoloji transferine yeşil ışık yakan bir gizli madde olduğu iddia edildi. İsrail Yediot Ahronot gazetesinin ABD ve BAE’den kaynaklara dayandırdığı habere göre anlaşmadaki gizli maddeyle, Amerikan F-35 savaş uçakları ve İHA (insansız hava aracı) teknolojisinin BAE’ye satılmasının önü açılacak. Netanyahu, gizli maddeyle BAE’ye askeri teknoloji transferi yapılacağına dair medyaya yansıyan haberlerin ardından yaptığı açıklamada, “BAE ile yapılan görüşmelerde İsrail, Ortadoğu’daki herhangi bir ülkeye askeri dengeleri değiştirebilecek silah ve savunma teknolojileri satışı konusundaki tutumunda bir değişikliğe gitmemiştir” ifadeleri yer aldı.