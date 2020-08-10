İsrail, Lübnan'ı tehdit etti

İsrail Savunma Bakanı Gantz, "Lübnan'da bize başka bir savaş dayatılırsa, biz de bu savaşa engelsiz bir şekilde gireriz. Ancak böyle bir savaşın Lübnan için tehlikeli sonuçları ve yankıları olacaktır" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail'in Lübnan'da yeni bir savaşa hazır olduğunu söyledi.

İsrail Meclisi Basın Ofisine göre Gantz, Meclis Dışişleri ve Güvenlik Konseyi oturumunda yaptığı konuşmada, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah'ı işaret ederek, "En büyük düşmanınız Nasrallah, Lübnan'ın da en büyük sorunudur." ifadelerini kullandı.

Gantz, "Lübnan'da bize başka bir savaş dayatılırsa, biz de bu savaşa engelsiz bir şekilde gireriz. Ancak böyle bir savaşın Lübnan için tehlikeli sonuçları ve yankıları olacaktır." tehdidinde bulundu.

Orta Doğu'daki durumun uzun zamandır kırılgan ve istikrarsız olduğunu vurgulayan Gantz, İran'ın da kendileri için büyük bir tehlike oluşturduğunu ve bu ülkeyi sıkıştırmak için uğraşmaya devam edeceklerini belirterek, Tahran'ın Suriye başta olmak üzere tüm bölge ülkelerindeki yapılanmasına karşı her şekilde çalıştıklarını kaydetti.