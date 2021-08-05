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5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

İsrail Lübnan topraklarını havadan vurdu

05 Ağustos 2021, Perşembe 18:35
İsrail jetleri, İran ile artan sürtüşmeler sonrası Lübnan topraklarından atılan iki rokete yanıt olarak Perşembe günü erken saatlerde İsrail'in roketlerin fırlatıldığını söylediği yerleri vurdu.

Lübnan'dan fırlatılan roketler, kuzey İsrail'deki açık alanları vurmuş ve tepelik sınır boyunca çalı yangınlarına neden olmuştu. Güney Lübnan'ın İran destekli Hizbullah gerillalarının hakimiyetindeki bir bölgesinden gerçekleştirilen saldırının sorumluluğunu üstlenen henüz olmadı.

Hizbullah'ın el-Manar televizyonu İsrail'in eylemi hakkında haber yaparken, grubun kendisi henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Lübnan ordusu, İsrail'in Perşembe günü erken saatlerde hava saldırıları başlatmadan önce Çarşamba günü birkaç topçu ateşi ile karşılık verdiğini söyledi.

Euronews Türkçe

Etiketler: İsrail, Lübnan
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