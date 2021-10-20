İsrail, Mevlide de saldırdı

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi çevresinde Mevlid-i Nebi kutlamalarına katılan Filistinlilere müdahalesinde 17 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Eski Şehir çevresinde Hazreti Muhammed’in (asm) dünyaya teşrifi münasebetiyle düzenlenen Mevlid-i Nebi kutlamalarına katılan Filistinlilerle plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ettiği belirtildi. Önceki gün, öğleden sonra başlayıp akşam saatlerine kadar devam eden olaylarda 17 Filistinlinin yaralandığı, bu kişilerden 10’unun hastanelere kaldırıldığı, 7’sinin ise olay yerinde tedavi edildiği kaydedildi. İsrail polisi, öğleden sonra Şam Kapısı başta olmak üzere Eski Şehir bölgesinin tamamında Filistinli gençlere müdahale etmiş, toplumsal olaylara müdahale aracıyla (TOMA) tazyikli pis su sıkmıştı. Ayrıca atlı polisler de Filistinli gençleri Eski Şehir çevresinde kovalamıştı. AA

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