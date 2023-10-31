İsrail Mülteci Kampı'nı vurdu: "400 ila 500 arasında ölü ve yaralı var"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Cibaliya Mülteci Kampı'na İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin öldüğünü duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Cibaliya Mülteci Kampı'na İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin öldüğünü duyurdu.

Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı İsrail ordusunun hedef aldığı bildirildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre 100 kişinin öldüğü ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu kaydedildi.

Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, ölü ve yaralıların Endonezya Hastanesine nakledildiği bildirildi.

İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladığını kabul etti

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde içinde çok sayıda sivilin bulunduğu Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki yerleşim alanına yönelik saldırıyı üstlendi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda iki binanın yıkıldığı ve çok sayıda sivilin öldüğü saldırıyı kendilerinin düzenlediğini söyledi.

Hagari, İsrail ordusunun Gazze'ye karadan girmesinin ardından "savaşı yöneten" Hamas'ın üst düzey yetkilisi İbrahim Biari'yi hedef aldıklarını ileri sürdü.

İsrail Ordu Sözcüsü, "çok sayıda teröristi" bu saldırıda öldürdüklerini iddia ederek bölgede "kapsamlı bir askeri altyapı bulunduğu için bunun diğer binaların da çökmesine yol açtığını" savundu.

Hastaneden yardım çağrısı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıdan yaralı kurtulanların nakledildiği Endonezya Hastanesi tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle yardım istedi.

Hastane Müdürü Atıf el-Kahlut, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaneye İsrail saldırısında ölen ve yaralananlardan çok sayıda kişinin getirildiğini söyledi.

Kahlut, İsrail bombardımanında Cibaliya Mülteci Kampı'nda ilk belirlemelere göre ölen ve yaralıların toplam sayısının 400 ila 450 arasında olduğunu belirtti.

Saldırı nedeniyle kayıp ve enkaz altında kalanların olduğunu aktaran Kahlut, sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin bu kişileri bulmak için çalıştığını vurguladı.

Kahlut, hastanenin yetersizliğine de dikkati çekerek, "Yaralıların tedavisi yerlerde ve koridorlarda yapılıyor. Hastanenin kapasitesi bu kadar büyük sayıdaki yaralıya hizmet vermek için yeterli değil, yaralıların sayısı elimizdeki tüm imkanları aşıyor." dedi.

"Oksijen tüpleri, yoğun bakım üniteleri çalışmıyor"

Acil tıbbi malzeme ve ilaç çağrısı yapan Kahlut, hastanenin çalışabilmesi için acil yakıta ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Kahlut, "Elektronik aletleri çalıştırmak için gerekli olan yakıtın bulunmaması durumunda 24 saat içinde hastanenin çalışmaları tamamen duracak. Bu da insanlığın gözü önünde insani bir felakete yol açacak." ifadesini kullandı.

Hastanenin, Cibaliya saldırısından önce kapasitesinin iki katı üzerinde çalıştığını aktaran Kahlut, şöyle devam etti:

"140 yatak kapasiteli olan hastanede Cibaliya saldırısından önce bu sabah 295 yatak kapasitesiyle hizmet veriyorduk. Saldırıdan etkilenen 400'den fazla kişiden bahsediyoruz, hastanenin koridorları, bahçesi doldu."

Kahlut, yardımlara ilişkin ise "Şu ana kadar Gazze'nin kuzeyine hiçbir yardım gelmedi. Biz hastanenin acil durumlar için tuttuğu malzemeleri kullanıyoruz. Oksijen tüpleri, yoğun bakım üniteleri çalışmıyor, cerrahi operasyonlar yapılamıyor." diye konuştu.

İsrail'in daha önce kullanılmayan silahları kullandığına dikkati çeken Kahlut, saldırılarda yaralananların ve ölenlerin vücudunda ciddi yanıkların olduğunu ve yaralılarda kanamaları durduramadıklarını ifade etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Saldırıda, kamptaki sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu, en az 100 kişinin de öldürüldüğü açıklanmıştı.

Sınır Tanımayan Doktorlar İsrail'in saldırısına tepki gösterdi

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısında çok sayıda kişinin öldüğüne ilişkin haberler karşısında dehşete düştüklerini bildirdi.

MSF, X sosyal medya platformundan, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısında çok sayıda kişinin öldüğüne ilişkin haberler bizi dehşete düşürdü. Saldırının ardından çok sayıda yaralı Şifa Hastanesine ulaştı ve burada ekiplerimiz acil tıbbi müdahalede bulundu." ifadeleri yer aldı.

Bu son anlamsız şiddet olayının kınandığı belirtilen paylaşımda, Gazze Şeridi boyunca daha fazla ölümün önlenmesi için MSF'nin "acil ateşkes çağrısı" yinelendi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin öldüğü ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.