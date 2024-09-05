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7 EYLÜL 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

İsrail müzakere değil dayatma peşinde

05 Eylül 2024, Perşembe 01:09
Ateşkes müzakerelerinde yer alan Hamas yetkilisi, “İsrail sürekli hedef yükseltiyor. Bu süreç müzakere değil, dayatmadır. Bu yaklaşımla ateşkes umudunu kaybediyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ateşkes müzakerelerinde yer alan Hamas yetkilisinin, üst düzey Dışişleri Bakanlığı makamlarına ilettiği bilgileri paylaştı.

Bölgedeki güvenlik endişeleri ve yaklaşan başkanlık seçimleri nedeniyle, ABD’nin ateşkes anlaşmasının sağlanması çabalarında samimi olabileceğini aktaran yetkili, buna karşılık ABD’lilerin İsrail’e herhangi bir baskı yapmadığının altını çizdi.

Diğer taraftan ABD’nin medyaya gerçek durumu yansıtmadığını vurgulayan Hamas yetkilisi, sürekli iyimser mesajlar verildiğini ancak durumun hiç de olumlu olmadığını aktardı.

“Bu süreç müzakere değil, dayatmadır”

Netanyahu’nun sürekli yeni şartlar öne sürdüğünü ifade eden yetkili, “Philadelphi Koridoru’ndan çıkmaya yanaşmıyor ve Refah Sınır Kapısı için de yeni şartlar öne sürüyor. Her defasında yeni bir sayfa açılıyor. Her defasında başa dönüyoruz ve yeni bir süreç başlıyor. İsrail sürekli hedef yükseltiyor. Bu süreç müzakere değil, dayatmadır. Bu yaklaşımla ateşkes umudunu kaybediyoruz” dedi.

“Biz 2 Temmuz çerçevesinde müzakere edeceğimizi söyledik”

Müzakerelerin 3 temel noktada devam ettiğini söyleyen Hamas yetkilisi, “Philadelphi Koridoru, Refah Sınır Kapısı ve esir değişimi... ABD, iki hafta daha müzakerelere devam edeceklerini ve çözüme ulaşılamazsa müzakerelerden çekileceklerini söyledi. Bu son derece tehlikeli bir karar, çünkü başladığımız noktaya geri döneceğiz. Biz 2 Temmuz çerçevesinde müzakere edeceğimizi söyledik. Ancak, İsrail ise 24-25 Mayıs belgesinin ve BM Genel Güvenlik Konseyi’nin onayladığı Biden’ın planının gerisine gidiyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“Sadece un var, kuru gıda var”

Gazze halkının çok zor durumda olduğunu kaydeden yetkili, “Yiyecek ve ilaç bulunamıyor. Sadece un var, kuru gıda var. Taze ürünler, et ve diğer yaş meyve sebzeler bulunmuyor” dedi.

TRT Haber

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  • S.topuz

    5.9.2024 11:12:04

    "Es Sabru miftâhul FEREC! " "İnnallahe meassabirîn." Allah c.c Sabreden ve müsbet hareket ederek HAK ve HUKUKUNU MÜDAFAA EDENLERLE BERABERDİR! ZÂLİMLER, Münâfıklar ve KÂTiLLER için yaşasın CEHENNEM ve Esfel-iSâfilîn! 🙌🌷🤲🌷❤🌙☝️😪😭😢😡😤🕊🕊🕊🌍🇪🇺🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸

  • S.topuz

    5.9.2024 11:10:30

    😪😭😢😡😤☝️🌙❤🙌🌹🤲🌹🕊🕊🕊🌍🇪🇺🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸 🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸 Eeeeey İNSÂNİYETPERVERLER! Durdurun şu ZULÜM ve Katliâmları! Yeter artık, yeteeeerrrr, yeteeeerrrr!... Kâtil başını ve avenelerini vurun hemen zincire ve atın Cehennemin Esfel-i Safilîne ebed müddet! ZÂLİMLER ve KÂTİLLER ve MÜNÂFIKLAR için yaşasın CEHENNEM, yaşasın ESFEL-I SÂFİLÎN! Yaşasın soğuk ve Beton duvarlar! 🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙😪😭😢😡😤🕊🕊🕊🌍🇪🇺🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸

  • S.topuz

    5.9.2024 11:09:54

    😪😭😢😡😤☝️🌙❤🙌🌹🤲🌹🕊Bunların gözü dönmüş, kudurmuş köpekler gibi! Firaunlaşarak, Suçlu veya Suçsuz ayırmadan, hiç gözünü bile kırpmadan, vicdansızca SAVUNMASIZ İnsanları katletmeye, yakıp yıkmaya devam ederek, etrafa ve tüm muhalif olanlara ve eleştirenlere de tehdit savurmaya devam ediyorlar, saldırıyorlar! Bunların bu sorumsuzca ve kanunsuz ve keyfî uygulamaları sadece Gazzeliler ve Filistinliler için değil, bütün "İNSANLIK ve DÜNYA BARIŞI" için büyük bir "TEHLİKE ve TEHDİT" mahiyeti taşımaktadır! Tüm suçlular, Uluslar arası Mahkemede gerekli ceza ve müeyideyi HAK ettiği şekilde acele almalı! Yoksa herkes kafasına göre, gayr-ı Kanunî hareket edecek olursa, bunun sonu nereye varacağını hayal bile edemeyiz, pek korkunç olur. Akl-ı Selim sahibi olan Dünya âlem "Mercilere ve Siyasîlere" duyurulur! Aksi halde YARIN çoook geç olabilir, Allah muhafaza! 😥😭😪😤😡🙌🌹🤲🤲❤🕊🕊🕊🌍🇪🇺🇵🇸🇵🇸🇵🇸Eeey Âlem-i İNSANLIK! Daha ne zamana kadar seyredeceksiniz?!...

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