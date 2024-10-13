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14 EKİM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

İsrail ordusu, BM Barış Gücü tesislerini bastı

13 Ekim 2024, Pazar 20:24
Giriş kapısını tanklarla tahrip eden İsrail güçlerinin tesisten ayrılmasının ardından, bölgede silah seslerinin duyulduğu ve UNIFIL güçlerinden 15 kişinin dumandan etkilendiği belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü tesislerine baskın düzenleyerek, tesisin kapılarını tanklarla tahrip etti.

BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nden (UNIFIL) yapılan yazılı açıklamada, sabah erken saatlerde, Ramya kasabasındaki BM güçlerinin, Mavi Hat'tan Lübnan'a geçen 3 gruptan oluşan İsrail askerlerini tespit ettiği belirtildi.

İsrail ordusuna ait iki Merkava tankının, ana kapısını tahrip ederek tesise zorla girdiği belirtilen açıklamada, İsrail askerlerinin UNIFIL güçlerinden bölgedeki ışıklandırmayı kapatmalarını istediği ve yaklaşık 45 dakika sonra bölgeden ayrıldıkları kaydedildi.

Dumandan etkilenen UNIFIL güçlerinden 15 kişi cilt sorunları yaşadı

UNIFIL askerlerinin kuzeye doğru 100 metre mesafeden çok sayıda silah sesi duyduğu aktarılan açıklamada, "söz konusu ihlalin" yoğun duman yayılmasına yol açtığı ve koruyucu maske takmalarına rağmen, cilt tahrişi ve mide sorunları gibi çeşitli sorunlar yaşayan 15 barış gücü askerine gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı ifade edildi.

İsrail ordusu UNIFIL'i hedef aldı

UNIFIL, 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

Daha 11 Ekim'de de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Saldırılarda iki askerin daha yaralandığı bildirilmişti.

Birçok ülke İsrail'in UNIFIL güçlerine yönelik saldırılarını kınamıştı.

İsrail ordusunun, Lübnan ordusuna ait bir mevziyi hedef alması sonucu iki Lübnan askeri ölmüştü.

Netanyahu, UNIFIL güçlerinin Lübnan'ın güneyinden çıkartılması gerektiğini öne sürmüştü

İsrail Başbakanı Netanyahu, bir video mesaj yayınlayarak UNIFIL unsurlarının Lübnan'ın güneyinden çekilmesini talep etmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e seslenen Netanyahu, UNIFIL güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki "Hizbullah kalelerinden ve çatışma alanlarından" çıkartılması gerektiğini ve UNIFIL askerlerinin Hizbullah'ın "rehinesi" haline geldiğini öne sürmüştü.

AA

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