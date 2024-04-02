İsrail ordusu hasta refakatçilerini de infaz ediyor

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi’ne saldırı düzenleyen İsrail ordusunu, hastaların refakatçilerini infaz etmek, tutuklamak veya zorla Gazze Şeridi’nin güneyine göç ettirmekle suçladı.

Bakanlık, İsrail ordusunun 13 gündür kuşatması altındaki Şifa Hastanesi’ndeki son gelişmeler hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, “İşgal güçleri hasta yakınlarını infaz ediyor, tutukluyor veya zorla Gazze Şeridi’nin güneyine göç ettiriyor. Bu da tutuklu çalışanlara başka bir yük katıyor.” ifadeleri kullanıldı.

107 hasta yoğun bakım ünitesinde göz altında tutuluyor

İsrail askerlerinin durumu ağır 107 hastayı yoğun bakım ünitesinde göz altında tuttuğu, 60 sağlık personelini de bir başka binada alıkoyduğu belirtilen açıklamada, gerekli alet, tıbbi ekipman, su ve havalandırma olmadan hastanede bu hastaları tedavi etme veya barındırma imkanının olmadığı kaydedildi. Gazze Şeridi’ndeki Filistin hükümeti, bugün daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi’ni 13 gündür kuşatma altında tutup baskın yaparken, çevresindeki evleri de yıktığı ve yaktığını belirtmişti.

***

Şifa Hastanesini tamamen yıktılar

İsrail güçleri Gazze Şeridi’nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesini işgal ettikten 14 gün sonra hastanenin tamamını yıkarak ve geride onlarca ölü bırakarak çekildi. Görgü tanıklarının yaptıkları açıklamada, İsrail ordusuna bağlı güçlerin Şifa Hastanesi ve çevresindeki yerleşim yerlerinden tamamen çekilerek Gazze şehrinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi’nin güneyine gittiğini belirtti. İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesinin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını aktaran görgü tanıkları, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını yaktığını, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini söyledi. Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin ayrıca böbrek, doğumhane, morg, kanser ve yanık bölümlerini yaktığını, poliklinik binasını da yıktığını ifade etti.