İsrail ordusu yardım bekleyenleri de katlediyor

İsrail’in Gazze Şeridi’nde yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan son iki gündeki saldırılarında, 56 kişinin öldüğü, 300’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in son 48 saatte yardım bekleyen Gazzelilere yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, “İsrail işgal ordusu, 48 saat içinde, mübarek ramazan ayının mukaddesliğine aleni ve korkunç bir şekilde ihlal ederek, yardım dağıtım merkezlerine, sivil vatandaşlara ve buralarda çalışan kişilere karşı 5 katliam ve suç işledi.” ifadelerine yer verildi. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına bağlı bir yardım dağıtım merkezini bombalayarak 5 kişinin ölümüne neden olduğu belirtilen açıklamada, “Son iki günde bu acımasız ve canice katliamlar sonucunda şehit sayısı 56’ya ulaşırken, 300’den fazla kişi de yaralandı. Gazze Şeridi’nde giderek derinleşen soykırım suçundan, açlık ve kıtlık savaşından tamamen ABD yönetimini, uluslararası toplumu ve İsrail işgalini sorumlu tutuyoruz.” denildi. AA

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