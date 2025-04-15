İsrail pasaportlu kişilerin Maldivler'e girişi yasaklandı

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Muizzu, söz konusu yasanın onaylandığını belirterek, "İsrail pasaportu taşıyan kişilerin Maldivler'e girişi yasaklandı." ifadesini kullandı. Bu adımın, İsrail'in, Filistin'de devam eden zulmüne karşı ülkenin duruşunu gösterdiğini belirten Muizzu, Maldivler'in Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı. Maldivler'de, İsrail vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi için düzenlenen gösterilerin ardından ana muhalefetteki Maldivler Demokratik Partisi (MDP) tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan ve İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engelleyen yasa, parlamentoda oy çokluğuyla kabul edilmişti. AA

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