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12 KASIM 2023 PAZAR - YIL: 54

İsrail saldırıları Filistin’e sempati kazandırdı

12 Kasım 2023, Pazar 00:01
ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, ABD’li yetkililerin, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının tüm dünyada Filistin meselesine “sempati kazandırdığını” belirttiğini yazdı.

Birçok ABD’li yetkilinin, “Gazze’deki sivil kayıpların hem Arap coğrafyası hem de tüm dünyada öfkeye yol açtığını, İsrail ordusunun da bu nedenle Gazze’deki operasyonlarını tamamlama zamanının daraldığını” söylediğini aktardı. Haberde, İsrail’in saldırılarına ilişkin, “(ABD Başkanı Joe) Biden yönetiminden birçok yetkili, İsrail’in askeri kampanyası ne kadar uzun sürerse, bunun daha geniş bir savaşı tetikleme olasılığının o kadar artacağını belirtti. Ayrıca bazı yetkililer, İsrail’in Hamas’a güçlü tepkisinin tüm dünyada Filistin meselesi konusunda sempati kazandırdığını kaydetti.” ifadeleri kullanıldı. “İsrail’de zaman ve mekan İsrail’in aleyhine işliyor.” değerlendirmesi yapılan haberde, İsrail’in Hamas üyelerine karşı operasyonlarında birçok sivilin yaşamını yitirdiği vurgulandı.

 

AA

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