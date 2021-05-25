İsrail saldırılarında yaralanan bir Filistinli daha şehit oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında yaralanan bir Filistinlinin daha vefat ettiği kaydedildi.

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