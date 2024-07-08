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8 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

İsrail savaş uçakları, Gazze'yi gece boyunca bombaladı

08 Temmuz 2024, Pazartesi 11:36
İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin doğusundaki bölgelere gece saatlerinde yoğun saldırılar düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinin doğusundaki Derac, Tuffah ve Eski Şehir gibi çok sayıda bölgeyi yoğun şekilde bombaladı.

Görgü tanıkları, Gazze kentini sarsan şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu, patlamanın etkilerinin Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerinde de hissedildiğini aktardı.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Gazze kentinin doğusundaki bölgelere dün gerçekleştirdiği saldırılarda onlarca Filistinlinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusu, saldırılardan önce Gazze'deki bölge halkına yaptığı bildiride, Gazze şehrinin doğusundaki Tuffah, Derac ve Eski Şehir mahallelerinde oturanların bölgeyi tahliye etmeleri ve batıdaki sığınma merkezlerine gitmelerini istemişti.

Bildiride konuya ilişkin ayrıntılara yer verilmezken, İsrail güçleri Gazze'deki Şucaiye Mahallesi'nde 27 Haziran'da karadan saldırılar başlattığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, sivillerin hayatından endişe duyduğu yönünde açıklamalar yapmakla birlikte, bölgedeki çatışmalarda ölen ve yaralananların çoğunu siviller oluşturuyor.

Öte yandan, İsrail'in açıkladığı bildiri sonrasında, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkilileri de hasta ve yaralıları kuzeydeki başka hastanelere tahliye etmek zorunda kalmıştı.

Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilerin mülklerine zarar verdi

Filistin resmi haber ajansı WAFA ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ramallah kentinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Barka köyünde bir vatandaşın aracını ateşe verdi.

Ramallah'ın batısındaki Mezraa el-Garbiyye köyüne saldıran İsrailli gaspçılar, Kufr Nima köyündeki bazı zeytin ağaçlarını söktü.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın güneyindeki Husan ve el-Hıdır köylerine konteyner evler yerleştirerek o bölgelerin de işgaline zemin hazırladı.

Ramalah'ın kuzeyinde Cenin kentinin batısındaki Dahru'l Abd köyünde de Filistinlilere ait tarım odası ve zeytinlikler yakıldı.

Filistin hükümetine bağlı Ayrım Duvarı'na Direniş Heyeti'ne göre, 2024'ün ilk yarısında Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 7 Filistinli öldü.

İsrail'deki solcu Şimdi Barış Hareketi verilerine göre, Batı Şeria'da, Doğu Kudüs haricindeki bölgelerde yaklaşık yarım milyon İsrailli yaşıyor.

AA

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