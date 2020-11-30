İsrail savaş uçaklarından Lübnan'da alçak uçuş

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut ve bazı banliyöleri üzerinde uçuş yaptığı ifade edildi.

Ülkenin güneyindeki Nebatiye kenti ve İklim et-Tuffah bölgelerinde de alçak uçuşlar yaparak ses duvarını aşan İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneydoğusundaki Hasbiya ve Argub bölgelerinden, Lübnan-İsrail sınırındaki Hermon Dağı ve Suriye'nin Golan Tepelerine kadar yoğun biçimde bu şekilde uçuşlar gerçekleştirdiği kaydedildi.

İsrail uçaklarının ülkenin güneyindeki Sayda kenti ve Cezzin bölgelerinin yanı sıra Cebil, El-Metn ve Kisravan ile Beyrut'un kuzeyindeki bölgelerde de alçak uçuşlar gerçekleştirdiği aktarıldı.

Lübnan ordusu zaman zaman İsrail'e ait savaş ve keşif uçaklarının hava sahasını, İsrail botlarının da karasularını ihlal ettiğini duyuruyor.

Tel Aviv ile Beyrut arasında deniz sınırı anlaşmazlığına çözüm bulmak için ekim ayında başlayan müzakereler kapsamında 2 Aralık Çarşamba günü yapılması planlanan turun belirsiz bir tarihe ertelendiği bildirilmişti.

İki ülke arasındaki müzakerelerin ertelenmesi kararının İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastının ardından gelmesi ise dikkati çekmişti.