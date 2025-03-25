İsrail, sistematik olarak Gazze'nin demografik yapısını değiştiriyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımla sistematik olarak demografik yapıyı değiştirdiği belirtiliyor.

İsrail, tonlarca bomba kullanarak düzenlediği saldırılarla çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 50 bini aşkın sivili öldürdü, yüz binlercesini zorla yerinden etti ve Gazze nüfusunda radikal bir dönüşüme neden oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail, Filistinli ailelere karşı 11 bin 850 katliam gerçekleştirdi; bu katliamlarda 2 bin 165 aile tamamen yok oldu, 5 bin 64 aileden 9 bin 272 kişi hayatını kaybetti, 165 bini tamamen, 200 bini kısmen olmak üzere 365 bin konut kullanılamaz hale getirildi ve 2 milyon Filistinli yerinden edildi.

Filistinli yetkililer, bu rakamlar üzerinden yaptıkları değerlendirmeyle İsrail'in, toplumsal ve demografik yapıyı değiştirmeye çalıştığını söyledi.

Nüfus dinamiklerini altüst eden unsurlar

Hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite yaptığı açıklamada, savaşla birlikte nüfusun yapısı ve sayısında meydana gelen kalıcı ve uzun vadeli değişimlere ilişkin bilgi verdi.

Sevabite, savaşın başından bu yana 2 milyon Filistinlinin, Gazze içinde birçok kez göçe zorlandığını ve bunun da özellikle kadın, çocuk ve yaşlılar olmak üzere toplumun en zayıf kesimi üzerinde vahim sonuçlar bıraktığını söyledi.

İsrail'in saldırıları sonucu 39 bin 384 çocuğun yetim ya da öksüz, 14 bin 323 kadının da dul kaldığına işaret eden Sevabite, "Ailelerin hedef alınması ve binlerce ailenin tamamen yok olması nedeniyle nüfustaki dengesizliklerin kalıcı ve uzun süreli etkileri olacak." dedi.

Sevabite, yetim, öksüz ve dul sayısının artması, ailelerin geçimini sağlayan kişilerin hayatlarını kaybetmesi, 165 bini aşkın konutun tamamen yıkılması ve halkın kitlesel olarak göçüyle toplumsal yapının bozulduğunu, sosyal yükün arttığını, zaten çökmüş durumdaki ekonominin iflas ettiğini, işsizlik ve yoksulluğun tavan yaptığını dile getirdi.

Gazze'de hayat yok edilmeye çalışılıyor

Gazze savaş öncesindeki nüfus haritasından farklı bir görünüm aldı. Bazı yerlerde nüfus yoğunluğu yaşanırken bazı bölgeler tamamen boşaldı. Bu durum da su, sanitasyon ve atık toplama olmak üzere temel hizmetler üzerindeki baskıyı artırdı, 360 bin ton atığın cadde ve sokaklarda birikmesine neden oldu.

Yol, su, kanalizasyon, elektrik ve iletişim ağlarının geniş çapta tahrip edilmesi, sağlık ve ekolojik sisteminin çökmesine, salgın hastalıklara ve çevre krizlerine zemin hazırladı.

Yıkımın sadece binalar, kamu kurumları ve altyapının yok edilmesi değil, yaşamın yok edilmesi, bölge sakinlerinin hayatta kalmak için gerekli en temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılması ve göçe zorlanmaları anlamına geldiğini söyleyen Sevabite, "Bu, demografik bir değişim olmanın ötesine geçip Filistin toplumunun kimliğini değiştiriyor ve sosyal temellerini yıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Filistinliler zorla göç ettiriliyor

Siyasi analist ve yazar Mustafa İbrahim de İsrail'in Filistinlileri göçe zorlayarak ve Gazze'deki varlıklarını en aza indirerek uzun vadeli demografik değişimi amaçladığını belirtti.

İbrahim, "Bu göç, geçici bir göç değil bilakis Gazze'nin demografik yapısını değiştirme ve siyasi hedeflere ulaşma girişimi. İsrail, işgal altındaki topraklarda 7 milyonu aşan Filistin nüfusundan ötürü demografik kaygılar taşıyor." dedi.

Filistinlilerin nüfus artışının İsrail'in korumaya çalıştığı demografik yapıya yönelik bir meydan okuma olduğunu kaydeden İbrahim, bu nedenle Tel Aviv yönetiminin, mümkün olduğu kadar çok Filistin toprağını kontrol etmek istediğini, bunun için de 1948'den kalma planları ve yer değiştirme politikalarını uygulamaya başladığını aktardı.

İbrahim, İsrail'in bunu, Filistinlilerin günlük hayatını cehenneme çevirip, krizler çıkarıp onları alternatif arayışlara iterek gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

Siyasi analist İyad el-Kara ise İsrail'deki radikal sağın Filistin göçünün bir gerçeklik halini alması için politikalar uygulamaya başladığına işaret etti.

Kara, "Hiç şüphe yok ki zorla yerinden etme İsrail'in, Aksa Tufanı'ndan sonra stratejik bir tehdit halini alan Gazze'deki direnişe karşı kullandığı bir baskı aracı." dedi.

Kara, savaşın derhal durdurulması, sınırların açılması, yardım girmesi ve Gazze'nin yeniden inşasının arzulardan ibaret olmayıp halkın hayatını kurtarmak ve Filistinlilerin yerinden edilme politikalarına karşı kararlılığını güçlendirmek için insani bir gereklilik olduğunu dile getirdi.