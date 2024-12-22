"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2024 PAZAR - YIL: 55

'İsrail yeni şartlar öne sürmezse Gazze'de ateşkes yakın'

22 Aralık 2024, Pazar 16:21
İsrail'in yeni koşullar öne sürmeyi bırakması halinde Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması ve esir takası ihtimaline her zamankinden daha yakın olunduğu bildirildi.

Hamas Hareketi, yaptığı açıklamada, Mısır'ın başkenti Kahire'de Filistin Kurtuluşu Halk Cephesi ve Fetih Hareketi liderleriyle Gazze Şeridi'ndeki ateşkes meselesini görüşmek üzere bir araya geldiklerini duyurdu.

Kahire'deki görüşmelerde İsrail'le Gazze'de devam eden savaşın gidişatı, ateşkes ve esir takası anlaşmasına dair aracılarla konuların ele alındığına dikkat çekilen açıklamada, ayrıca bölgedeki değişimlerin de masaya yatırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Fetih ve Halk Cephesi ile Gazze Şeridi'ni yönetecek topluluk destek komitesi taslağı ve komiteyi oluşturmak ve mümkün olan en kısa sürede duyurmak için pratik adımlara ilişkin konuların tartışıldığı belirtildi.

Görüşmelerde Hamas, Fetih ve Halk Cephesi liderlerinin Filistin halkına yönelik İsrail saldırıları ve ateşkes görüşmelerine ilişkin koordinasyon ve iletişim konusunda anlaştığı vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, İsrail'in yeni koşullar öne sürmeyi bırakması halinde Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması ve esir takası ihtimaline her zamankinden daha yakın olunduğuna işaret edildi.

AA

Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Katar da Şam Büyükelçiliğini yeniden açtı

    'İsrail yeni şartlar öne sürmezse Gazze'de ateşkes yakın'

    Muğla'da ambulans helikopter hastaneye çarptı: 4 kişi vefat etti - Sağlık Bakanlığından açıklama

    İsrail: Savunma sistemimiz her saldırıyı önleyemiyor

    Afyonkarahisar'daki kazada tırla yolcu otobüsü çarpıştı: 18 kişi yaralandı

    Trump, Avrupa Birliği'ni de tehdit etti

    BM dünyaya Sudan'ı hatırlattı: ''Sudan'daki savaşın yavaşlayacağına dair hiçbir işaret yok!''

    Papa'dan İsrail'e tepki: Bu, savaş değil zulümdür!

    Gazeteci Özlem Gürses hakkında ''konutu terk etmeme'' ve ''yurt dışı yasağı'' kararı verildi

    Beşiktaş toparlanamıyor

    Palandöken Dağı'nda çığ düştü: Milli sporcu Emre Yazgan vefat etti

    Gazze 441 gündür saldırıları altında!

    TMSF, "yenidoğan Çetesi" ile ilişkili hastanelerde kayyım olarak görevlendirildi

    Filistin'in BM'ye tam üye olması gerekiyor

    İsrail, Suriye'nin Dera kentinde de işgale başladı

    Yağışlı hava etkili olacak

    Chido Kasırgası’nda 73 kişi öldü

    “Esad hesap vermeli”

    İktidar hesap vermeyi değil, vergi almayı seviyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bir hak arama serüveni: Yeşilada
    Osman ZENGİN

    Geçmiş peygamberlere iman ederiz
    Dr. Aytekin COŞKUN

    Türkiye sessizliğini koruyor
    Risale-i Nur'dan

    Hayır ve hak din istikbalde mutlak galebe edecektir
    Mehmet KARA

    Gel-git akıllı mı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim Aktaşcı

    Millî iradenin asgarîsi
    Faruk ÇAKIR

    Gazze’yi unutmak mı?
    Muzaffer KARAHİSAR

    Merhum Mustafa Lafçı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.