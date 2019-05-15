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İsrailli insan hakları savunucularından Gazze'ye destek: ''Sorumlu İsrail"

15 Mayıs 2019, Çarşamba 10:27
İsrailli insan hakları savunucuları Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukayı protesto etti.

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İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Habima Meydanı'nda toplanan 300'e yakın gösterici, Gazze ablukasının kaldırılmasını isterken, Filistin'de işgalin devam ettiği bir dönemde İsrail'de Eurovision Şarkı Yarışması'nın düzenlenmesine de tepki gösterdi.

Filistin asıllı İsrail milletvekillileriyle İsrail vatandaşı Filistinlilerin yanı sıra bazı yabancı aktivistler de göstericilere destek verdi.

Filistin bayrağı açan göstericiler, "İşgale diren", "Gazze'ye özgürlük", "Eurovision'u boykot et" ve "İşgal altındaki topraklarda şarkı söylenemez" gibi mesajların yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

Öte yandan meydanın karşısında toplanan birkaç kişiden oluşan aşırı sağcı grup, göstericilere tepki gösterdi. "Filistin diye bir yer yok" şeklinde slogan atan aşırı sağcı grubun içinden bir kişi Gazze'ye destek veren göstericilere saldırmaya çalıştı. Ancak bölgede bulunan İsrail polisi aşırı sağcı kişiyi bölgeden uzaklaştırdı.

Gösterici grup daha sonra Gazze'deki ablukaya tepkilerini ortaya koyan ve Eurovision Şarkı Yarışması'nın boykot edilmesi çağrılarını içeren pankartlar taşıyarak yürüyüşe geçti.

İsrail polisi grubun geçtiği güzergahta yolları kapatırken bazı aşırı sağcılar, göstericilere sataşsa da herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

"Gazze'deki insani durumdan İsrail sorumlu"

Gösteriye katılan Amerikan asıllı Yahudi Mel Danz, Gazze’ye destek amacıyla gösteriye katıldığını belirtti.

Danz, İsrail'in demokratik bir ülke olduğunu ve Yahudi prensipleri üzerine inşa edildiğini savunduğunu hatırlatarak, "Yahudi prensipleri adil davranmayı gerektirir. Biz de bunun için sesimizi yükseltiyoruz." dedi.

Gazze’deki Filistinlilerin içinde bulunduğu insani durumdan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirten Danz, "Gazze’de yaşanan birçok sorunun sebebi İsrail. Elektrik ve su gibi temel hizmetler başta olmak Gazze'nin birçok acil yardıma ihtiyacı var. Gazze, elleri ve kolları bağlanmış bir şekilde çaresiz durumda." diye konuştu.

"Gazze'de yaşananlardan Avrupalılar da sorumlu"

Gösterinin organizatörlerinden Daniil Brodsky de Gazze'de Filistinliler katledilirken İsrail'de Eurovision Şarkı Yarışması yapılmasını protesto etmek için bu eylemi düzenlediklerini dile getirdi.

Gazze'de aralarında çocuk, gazeteci ve sağlık görevlilerin de bulunduğu Filistinlilerin sebepsiz yere öldürüldüğünü vurgulayan Brodsky, şunları kaydetti:

"Burada (Tel Aviv) insanlar Eurovision Şarkı Yarışması'nda dans edip eğlenirken, buradan araba mesafesiyle kısa bir sürüşün ardından ulaşacağınız Gazze'de insanlar acı çekiyor ve öldürülüyor. Avrupalılara bunu hatırlatmalıyız. Buradan giderken İsrail'in sadece Tel Aviv'den ibaret olmadığını bilmeleri gerekiyor. Çevremizde ölüm ve yıkım olduğunu bilmeliler. Bundan Avrupalılar da sorumlu çünkü Gazze'deki durum uluslararası toplumu da ilgilendiriyor."

AA

Etiketler: gazze
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