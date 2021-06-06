İsraillilerden yeni hükümete destek gösterisi

İşgal altındaki Kudüs’te yüzlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun iktidarına son vermesi beklenen yeni hükümetin kurulmasına destek için gösteri düzenledi.

Yediot Ahronot Gazetesi’nin haberine göre, yüzlerce İsrailli kurulacak hükümete destek amacıyla Kudüs’te Netanyahu’nun ikametgâhının yakınındaki bir meydanda bir araya geldi. Kurulacak hükümete destek sloganları atan göstericiler, Netanyahu’dan hesap sorulmasını ve yargılanmasının devam etmesini talep etti. İsrail güçleri, Netanyahu yanlıları ile göstericiler arasında herhangi bir olay çıkmasını önlemek amacıyla bölgede güvenlik tedbirleri aldı. Netanyahu’yu koltuğundan edecek koalisyon hükümetinin, kurulabilmesi için 14 Haziran’a kadar Meclis’te güvenoyu alarak yemin etmesi gerekiyor. AA

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