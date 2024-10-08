İsraillilere 1 yıldır 120 bin silah dağıtıldı

İsrail’in Gazze’de yaklaşık 42 bin kişinin ölümüne neden olan ağır saldırıları birinci yılına girdi. Bu sürede İsrail’in on binlerce sivili silahlandırdığı bildirildi.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X hesabından yaptığı açıklamada, “120 binden fazla silah uygun bulunan vatandaşlara dağıtılırken, on binlercesi de şartlı onay aldı” ifadelerini kullandı. Ülke genelinde binlerce gönüllüye silah eğitimi vermek için 900’den fazla yeni sınıf açtıklarını da aktaran İsrailli bakan, devamında şunları kaydetti: “Sayısız eleştiri aldık ama kararlıydık, İsrail’i silahlandırmaya devam etme niyetindeydik ve yaptık. Bunu yapmaya devam edeceğiz.” Haber Merkezi

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