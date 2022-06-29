"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

İsveç: NATO üyelik müzakereleri 1 yıl sürebilir

29 Haziran 2022, Çarşamba 23:57
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, NATO'ya üyelik müzakerelerinin bir yıl sürebileceğini bildirdi.

NATO Liderler Zirvesi’nin davetlisi olarak İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Andersson, basına açıklamalarda bulundu.

İsveç'in NATO'ya üyelik müzakerelerinin bir yıl sürebileceğini belirten Andersson, bugünkü toplantıyı ve sürecin ilerlemesini sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Andersson, İsveç ve Finlandiya'dan 33 kişinin Türkiye'ye iadesi konusunda Türk basınında çıkan haberlere ilişkin, "Böyle bir dosya geldi mi bilmiyorum. Bunları yetkililer ile birlikte yasalar çerçevesinde ele alacağız." dedi.

İsveç vatandaşlarının sınır dışı edilemeyeceğini aktaran Andersson, "Türkiye ile yaptığımız görüşmede uluslararası hukuka uyacağımızı belirttik, terörist olmayanın endişe duymasına gerek yok." ifadesini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de Aftonbladet gazetesine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin terör saldırıları konusundaki endişelerini ciddiye aldıklarını ifade eden Linde, "İsveç ve Finlandiya’nın bu sözü edilen PYD, YPG ve Türkiye’nin FETÖ olarak adlandırdıklarına, silah ve para gibi Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden bir konuda destek vermeyeceği yönünde anlaştık." dedi.

Terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız Milletvekili Amineh Kakabaveh ile Sosyal Demokrat partinin yaptığı anlaşmanın son bulduğunu vurgulayan Linde, "Kakabaveh ile Sosyal Demokrat Partinin yaptığı anlaşma Meclis kapanana kadardı, Meclis kapandığı için de bu anlaşma sona erdi." diye konuştu.

Türkiye-İsveç-Finlandiya tarafından imzalanan ortak muhtıra sonrası Ann Linde hakkında gensoru önergesi vereceğini açıklayan Kakabaveh'in tavrını da değerlendiren Linde, "İsveç Parlamentosunun tüm üyeleri, istedikleri kişiye karşı güvensizlik talep etme hakkına sahip. Kakabaveh bizim NATO'ya katılmamızı istemediğinden çok üzgün olduğunu anlıyorum." şeklinde konuştu.

Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında imzalanan anlaşma

İsveç'te geçen yıl Sosyal Demokrat Partili Andersson, istifa ederek görevi bırakan Stefan Löfven tarafından başbakanlık için önerilmişti.

349 milletvekilinin bulunduğu Mecliste hükümeti kurmak için 175 milletvekiline ihtiyacı olan Andersson, bağımsız Milletvekili Kakabaveh'in desteğini alarak 1 oy farkla 24 Kasım 2021'de başbakan seçilmişti.

Bu oy karşılığında Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında YPG/PKK'ya destek olunması için anlaşma imzalanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 78
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Veto tehdidi lafta kaldı

    Kolombiya’da yarım yüzyıllık çatışma raporu: 30 bin çocuk askere alındı, 110 bin kişi kayıp

    'Abartılı düzeyde düşük fiyatlı paket tur ve otel fiyatlarına dikkat'

    'Stratejik konseptte Rusya artık direkt tehdit'

    Ankara'ya kuvvetli yağış uyarısı

    DSÖ: Salgın henüz bitmedi

    Seller 21 ili etkiledi

    Yoksulluk sınırı 20 bin 818 TL

    Ay’ın yörüngesine doğru fırlatıldı

    Yabancılar 64.512 mesken satın almış

    Çocuklar okulu bırakıyor, yeterli beslenemiyor

    Veri gizlemeye çalışıyorlar

    Bütçede böyle sapma görülmedi

    İşçi haklarında en kötü 10 ülkeden biriyiz

    Erdoğan - Biden görüşmesi gerçekleşti

    NATO'dan İsveç ve Finlandiya'ya ittifak daveti

    Çalışmalar yarın sonuçlanacak

    Öğretmen atama takvimi açıklandı

    Ekonomiye güven yılın en düşük seviyesinde

    ABD'den Rus oligarklara bir yaptırım kararı daha

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP politikalarına AKP içinden itiraz
    Genel

    Veto tehdidi lafta kaldı
    Mikail YAPRAK

    Zalimin cezasının geciktirilmesi
    Süleyman KÖSMENE

    Hazret-i İsa (as) hakkında yanlış bilinenler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdil YILDIRIM

    Su akarken testiyi doldurmak
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur dairesi on iki tarikatin hülâsası
    Ahmet BATTAL

    Hâkimin yardımcısı mı olurmuş?
    Ali FERŞADOĞLU

    Nefis, his ve vehim nasıl aldatır?
    H. Muharrem OKUR

    Gençler şevk ve gayret dolu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.