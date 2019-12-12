İsveçli gazeteciden de Nobel’e tepki

İsveç’in başşehri Stockholm’de Bosna soykırımını inkâr eden Peter Handke’ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesine tepki gösteren İsveçli gazeteci Christina Doctare, 1988 yılında Birleşmiş Milletler Barış Gücü sağlık ekibinde görev yaptığı için aldığı Nobel madalyasını iade edeceğini açıkladı.

"Ödülü verenler büyük utanç duymalı'' Handke'nin Nobel'e layık görülmesine tepkiler devam ediyor Nobel'e bir tepki de Bosna savaşında görev yapmış gazetecilerden Bosna Hersek’te yaşanan soykırımı inkâr eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic’e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke’ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi, İsveç’in başşehri Stockholm’de protesto edildi. Gazeteci Christina Doctare de protestoya katılarak konuşma yaptı. BM Barış Gücü sağlık ekibinde 1988 yılında yaptığı hizmetler dolayısıyla ekip olarak Nobel madalyası aldıklarını belirten Doctare, “İsveç Akademisi ile gurur duyuyordum ancak şu an tek hissettiğim utanç ve suçluluk” ifadesini kullandı.

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