İsviçre halkı sandık başında

İsviçre'de yaklaşık 5,4 milyon seçmen, 246 milletvekili ve senatörü belirlemek için sandık başına gitti.

Cenevre'de yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 12.00'de sona erecek. Seçime katılımın 1975'ten bu yana ilk kez yüzde 50'nin üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. İsviçre'de seçmenlerin büyük çoğunluğu tercihlerini, sandık başına gitmeden elektronik oylamayla ya da mektupla yapıyor. Yaklaşık 5,4 milyon seçmenin oy verme hakkına sahip olduğu ülkede, mektupla oy verme işlemi 25 Eylül'de başladı. Kampanya döneminde iklim değişikliği, zorunlu sağlık sigortası ve Avrupa Birliği ile ilişkiler konusundaki vaatler ön plana çıktı. İsviçre Yayın Kurumunun (SBC) yaptırdığı son anketlere göre, göçmen karşıtlığıyla bilinen ve minarelerin yasaklanmasında rolü olan İsviçre Halk Partisinin (SVP), 2015 seçimlerine göre yüzde 2,1 oy kaybına rağmen seçimlerde yüzde 27,3 ile birinci sırada çıkması bekleniyor. Euronews Türkçe

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