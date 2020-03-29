İtalya'da 102 yaşındaki "Lina Nine" da iyileşti

İtalya'nın Cenova kentinden 102 yaşındaki Italica Grondona'nın iyileştiği açıklandı.

İtalya'da son 3 günün en düşük ölüm sayısı Cenova'nın içinde bulunduğu Ligurya Bölgesel Yönetim Başkanı Giovanni Toti, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Lina Nine olarak anılan Grondona'yı aradığını, Grondona'nın kendisine hastanedeki başarılı tedaviden dolayı teşekkür ettiğini aktardı. Lina Nine'nin umudun sembolü haline geldiğini vurgulayan Toti, Grondona için "Tarihimizin güzel bir sayfasısın." ifadesini kullandı. AA

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