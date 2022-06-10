"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 HAZİRAN 2022 CUMA - YIL: 53

İtalya'da 7 kişinin bulunduğu özel helikopter kayboldu

10 Haziran 2022, Cuma
İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasında içinde 7 kişinin bulunduğu özel bir helikopterin kaybolduğu bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, sabah saatlerinde Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano Havaalanı'ndan havalanan Agusta Koala "AW119" tipi bir helikopterin radardan kaybolduğu belirtildi.

Helikopteri arama çalışmalarının Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinin sınır kesiminde sürdüğü ifade edildi.

Haberde, helikopterde 6 yabancı, 1 İtalyan pilot bulunduğu, yabancılardan 4'ünün Türk, 2'sinin de Lübnanlı olabileceği kaydedildi.

Helikopterle radar teması kaybolduktan sonra başlayan arama kurtarma çalışmalarının gece saatlerinde durdurulduğu, sabah tekrar başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

Yerel halkın verdiği bilgiye göre, hava koşullarının olumsuz olduğu da aktarıldı.

Helikopterin hijyen ve ev temizlik ürünleri üreticisi "Roto Cart" isimli bir firmanın müşterilerini fabrikaya taşıma hizmeti verdiği basına yansıyan haberler arasında yer aldı.

Firmanın yöneticisi Giuliano Gelain, ANSA'ya yaptığı açıklamada, helikopterin düşmediğine emin olduklarını çünkü helikopterde buna yönelik sinyal verici bulunduğunu ama böyle bir sinyalin hiç gelmediğini dile getirdi.

Gelain, söz konusu helikopterin günde 2 kez tesislere müşterileri getirip götürdüğünü belirtti.

AA

Okunma Sayısı: 107
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İktidar politikalarıyla fakir daha fakir zengin daha zengin

    İtalya'da 7 kişinin bulunduğu özel helikopter kayboldu

    Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı

    Belçika, sömürge dönemi için Kongo'dan yine özür dilemedi

    Dünya ciddi bir krizin eşiğinde

    ‘Aile diş hekimliği’ geliyor

    15 aboneden 1’inin doğalgazı kesiliyor

    Terör iftirası AB’den döndü

    Müslüman olan futbolcu Yakubu ismini aldı

    Faiz lobisine çalışıyorlar

    Süt zammı esnafı da vurdu

    Yumurtacılar: Batıyoruz

    Kira kavgaları daha da artar

    Liyakatın olmadığı yerde devlet çürümeye başlar

    Sivil darbe zihniyetini reddediyoruz

    Enflasyonu dizginlememiz zor görünüyor

    Cezayir'den İspanya ile ticari ilişkilerini dondurma kararı

    Van Gölü'nde üzücü görüntüler

    Ankara'da istinat duvarı çöktü: 4 apartman ve 1 gecekondu tahliye edildi

    Hatay'da antrepodaki yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İtalya'da 7 kişinin bulunduğu özel helikopter kayboldu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Güvenli seçim, kararlı seçmen
    Ali FERŞADOĞLU

    Hürriyet, imanın özelliğidir
    İbrahim ERSOYLU

    Nur dersleri ve dershaneler
    Genel

    İman davetini siyasete ezdirmedi
    Cevher İLHAN

    “Ecnebi projeleri”ne taşeronluk!
    Fatih Yokuş

    Dinden soğutanlar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir vatan derdi birikti küçücük bir karada
    Süleyman KÖSMENE

    Başkasının böbreğini kullanmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.