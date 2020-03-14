İtalya'da iki bakan yardımcısı koronavirüse yakalandı

Avrupa’da yeni tip koronavirüsün en çok can aldığı ve yayıldığı İtalya’da, Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri ve Eğitim Bakan Yardımcısı Anna Ascani de virüse yakalandığını duyurdu.

İtalya’da 1266 kişinin ölümüne yol açan ve 17 bin 660 kişiye bulaşan Kovid-19, ülkedeki siyasetçiler arasında da yayılmaya devam ediyor.

Bakan Yardımcısı Sileri, yaptığı yazılı açıklamada, "Birkaç gün önce pozitif çıkan bir şüpheliyle temasım olmuştu. Belirtilerim olduğu ilk andan itibaren kendimi izole ettim. Testim pozitif çıktı. Hemen Sağlık Bakanlığının belirlediği protokolü uygulamaya başladım. Evde de eşim ve çocuğumla yaşadığım yerleri ayırdık." ifadelerini kullandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre de Eğitim Bakan Yardımcısı Anna Ascani’nin de yapılan test sonucunun pozitif çıktığı ve Ascani'nin kendisini karantinaya aldığı bildirildi.