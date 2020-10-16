İtalya'da salgına yönelik ek tedbirler tartışılıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgayı yaşayan ülkelerden olan İtalya’da salgın eğrisinin daha fazla tırmanmaması için yeni tedbirler tartışma konusu oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgayı yaşayan ülkelerden olan İtalya’da salgın eğrisinin daha fazla tırmanmaması için yeni tedbirler tartışma konusu oldu.

Günlük Kovid-19 vaka sayısının 14 Ekim’de 7 bin 332, dün de 8 bin 804 ile yeni zirveyi görmesi, İtalya'da gündemi hareketlendirdi.

İtalyan haber ajansı ANSA’nın haberine göre, başta Koronavirüs Bilim-Teknik Kurulu üyeleri ve uzmanlar, hafta sonu öncesinde daha sıkı tedbirlere geçilmesi konusunda hükümete baskı yapıyor. Bilim-Teknik Kurulu çevrelerinin, hükümetten ortaya çıkan yeni veriler doğrultusunda, mevcut yeni aşamanın yayılmanın önüne geçilebilmesi için daha sıkı tedbirlere hızla geçilmesini istediği ifade edildi.

Sağlık Bakanı danışmanı Prof. Walter Ricciardi de ülkede salgına ilişkin durumun son derece ciddi olduğunu belirterek, virüs yayılımının yüksek olduğu yerlerde okul ve üretim faaliyetlerini sekteye uğratmadan kapanacak yerler belirlediklerini, bulaşma endeksinin (Rt) 1’den yüksek olduğu yerlerde bölge bazlı kapanışlar söz konusu olduğunu dile getirdi.

Ricciardi, uzaktan akıllı çalışma metodunun ülke genelinde yaygınlaşması gerektiğini ifade etti.

Yerel sağlık makamlarının virüsü izlemede yetersiz kaldığını vurgulayan Ricciardi, bu nedenle pek çok yerde virüs önleme stratejisinin işlemediğini de belirtti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Sandra Zampa da Rainews24 kanalına verdiği demeçte, hükümetin son haftalardaki görüşünü yineleyerek, ülke için genel bir sıkı karantinaya gidilmesini kimsenin düşünmediğini söyledi.

Bu arada, Corriere della Sera gazetesinde çıkan bir haberde ise yeni önlemler arasında, bar ve restoranların 22.00’den sonra kapanması ve orta dereceli okulların tatil edilmesinin olabileceği belirtildi.