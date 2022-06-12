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13 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

İtalya'daki helikopter kazası hakkında soruşturma başlatıldı

12 Haziran 2022, Pazar 23:00
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasındaki Apenin dağlarında 9 Haziran'da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin Reggio Emilia Cumhuriyet Savcılığı, kusurlu felaket ve adam öldürme suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Savcı Marco Marano'nun soruşturmayı büyük gizlilik içinde yürüttüğü belirtildi.

Enkazın bulunduğu yerin zor bir alan olduğu ifade edilen haberde, İtalyan Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı'nın (ANSV) da incelemeler için A119 Koala tipi helikopterin kazasına ilişkin bölgeye teknik ekip gönderdiği kaydedildi.

Bu arada, Gazzetta di Modena'ya konuşan kazada ölen İtalyan pilot Corrado Levorin'in pilot arkadaşı Igor Caboni ise helikopterin yıldırım isabet etmesi sonucu düştüğünü öne sürdü.

Kazada hayatını kaybeden Lübnanlı yolculardan birinin kazadan az önce çekip oğluna gönderdiği video, İtalyan basınında geniş şekilde yer bulurken, söz konusu görüntüde helikopterin fırtınalı havada yol aldığı görülüyor.

İtalyan basınında yer alan diğer haberlerde de cenazelerin enkaz bölgesinden alınarak Modena'ya götürüldüğü ve burada kaza nedeninin açıklığa kavuşması için cesetlere otopsi yapılacağı bildirildi.

Öte yandan, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, cenazelerin Türkiye'ye nakil tarihi henüz netlik kazanmadı. İtalyan makamları ile iş birliği içinde nakil işlemleri için gerekli sürecin başlatıldığı, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nin de cenazelerin en hızlı şekilde Türkiye'ye ulaşması konusunda çalışmaları yakından takip ettiği öğrenildi.

Olay

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. İtalyan güvenlik güçleri, helikopterin enkazını 11 Haziran sabahında 1922 metre yükseklikte Cusna tepesinde tespit etmiş ve kısa süre sonra kazadan kurtulan olmadığı açıklanmıştı.

AA

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