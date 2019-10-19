"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Japonya, ABD liderliğindeki koalisyona katılmama kararı aldı

19 Ekim 2019, Cumartesi 15:00
Tokyo hükümeti, Orta Doğu'daki petrol gemilerini korumak için kendi askerlerini bölgeye sevk edebilir.

Japonya'nın Orta Doğu'daki ticari gemilerini korumak için ABD liderliğindeki koalisyona katılmama kararı aldığı bildirildi.

Kyodo'nun haberine göre, Kabine Sekreteri Yoşihide Suga düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Abe Şinzo'nun bakanlara "ticari gemilerin korunması için Japonya'nın Orta Doğu'ya kendi savunma kuvvetlerini sevk etmesi konusunda çalışma yapması" talimatı verdiğini belirtti.

"Japonya kendisi çaba gösterecek" diyen Suga, Umman Körfezi, Umman Denizi'nin kuzeyi ve Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni bağlayan Bab'ül Mendeb Boğazı'nın Japon kuvvetlerin gönderilebileceği muhtemel yerler olduğunu kaydetti.

Suga, askerlerin bölgeye sevk edilme tarihinin kesinleşmediğini aktardı.

Tokyo'nun bölgedeki gerginliğin düşürülmesine yönelik diplomatik çabalara sadık olduğunu belirten Suga, şu anki durumun Japon ticari gemilerinin acilen Japon askerlerince korunmasını gerektirmediğini vurguladı.

Suga, tarama ve araştırma faaliyetlerinin Savunma Bakanlığının kuruluş kanununda öngörüldüğünü hatırlatarak, hükümetin resmi olarak asker sevkine karar vermesi durumunda parlamentonun onayına ihtiyaç duymayacağını kaydetti.

Savunma Bakanı Taro Kono, yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın şu an için Japon askerlerinin gönderileceği olası mevkiler arasında bulunmadığını bildirdi.

Yurt dışına asker sevk edilmesi hassas bir konu olarak görülüyor

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürmesi ve birkaç gemiye yönelik saldırıların gerçekleştirilmesinin ardından ilk kez 9 Temmuz'da uluslararası deniz güvenliği koalisyonundan söz etmişti.

Ana karargahı Bahreyn'de kurulan koalisyona, ABD'nin yanı sıra İngiltere, Avusturalya, İsrail, Bahreyn ve 18 Eylül'de de Suudi Arabistan katıldığını duyurmuştu.

Japonya, İran ile olan dostça ilişkilerine zarar vermemek için ABD girişimine katılmaktan çekinmişti.

Diğer yandan Japonya'nın, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yazılan anayasasının, ülkenin silahlı kuvvetlerini "pasifist" olarak tanımlayan ve devlete uluslararası sorunlarda savaş açabilme yetkisi tanımayan 9. madde nedeniyle yurt dışına asker sevk edilmesi, ülkede oldukça hassas bir konu olarak görülüyor.

Başbakan Abe Şinzo, göreve geldiği 2012'den bu yana Japonya'nın askeri rolünü genişletiyor.

AA

Etiketler: japonya
Okunma Sayısı: 98
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Japonya, ABD liderliğindeki koalisyona katılmama kararı aldı

    'Bilge Kral' dualarla yadediliyor

    MSB: YPG/PKK'lı teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi

    Şili de karıştı: 'Acil durum' ilan edildi

    'Boeing 737 Max'a ilişkin çarpıcı iddialar sürüyor: 'Çok kötü uçtum, korkunçtu'

    Anlaşma uygulanabilecek mi?

    Milli Savunma Bakanlığı: Kimyasal silah kullanıldığı iddiaları tamamen gerçek dışı

    NATO, Türkiye-ABD anlaşmasını değerlendirdi

    Galatasaray 5 maç sonra taraftarını sevindirdi

    Kur artışı, ilâç sektörünü vurdu

    BM, terör örgütü YPG/PKK'yı yalanladı

    Trump: Erdoğan ile görüştüm

    AB'den ABD'ye cevap: Misilleme yapacağız

    'PKK/YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi yakından takip edilmektedir'

    'Yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir, üstünde bir tül gibi Kudüs vardır'

    Trump dalga geçiyor

    'Kudüs şairi' vefat etti

    Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmayı ABD basını böyle gördü

    Türkiye ile ABD arasındaki görüşmenin içeriğine ilişkin iddialar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Örtülen gündemler
    Ahmet BATTAL

    Çöp kutusunu attık…
    Cevher İLHAN

    ABD ile “anlaşma”nın kodları…
    Halil ELİTOK

    Bediüzzaman, sadece din âlimi mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Sanal dünyadaki tehlike
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, ebedî hayat hazinesini gösteriyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Anlaşma uygulanabilecek mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.