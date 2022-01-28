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28 OCAK 2022 CUMA - YIL: 52

Japonya, Arakanlılara 2 milyon dolarlık acil insani yardımda bulundu

28 Ocak 2022, Cuma 11:02
Japonya, Myanmar'dan Bangladeş'e sığınan Arakanlılara 2 milyon dolarlık acil insani yardım sağlayacak.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, hükümet, Myanmar'da yerinden edilerek Bangladeş'e sığınan Arakanlılara acil yardım gönderecek.

2 milyon dolarlık acil insani yardım, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı ve Mülteciler Yüksek Komiserliği vasıtasıyla ulaştırılacak.

Açıklamada, "Bangladeş'in yerinden edilmiş kişileri koruma çabalarını, Japonya bu gibi yardımlarla desteklemeyi sürdürecek." ifadesi kullanıldı.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Masud Bin Momen, hafta içinde yaptığı açıklamada, "Bangladeş'in, hala bir milyondan fazla zorla yerinden edilmiş Myanmar vatandaşına ev sahipliği yapmanın birçok zorluğuyla boğuştuğunu" kaydetmişti.

AA

Etiketler: Japonya, Arakan, yardım
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