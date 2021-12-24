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24 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Japonya, askeri harcamalar için rekor bütçe ayırdı

24 Aralık 2021, Cuma 12:43
Japonya'da Başbakan Fumio Kişida hükümeti, Çin'in hızlı askeri büyümesi ve Kuzey Kore'nin nükleer füze programları zemininde 2022'de 10'uncu yıllık artışla rekor savunma bütçesini onayladı.

Tokyo, 1 Nisan'da başlayacak mali yıl için bütçesini yüzde 1,1 artarak 47,18 milyar dolara (5,4 trilyon yen) yükseltecek.

Harcamaların arttırılması kararı, nisan ayında ABD Başkanı Joe Biden'la dönemin Japonya Başbakanı Yoşihide Suga arasında gerçekleşen toplantıda alınmıştı.

Suga, toplantıda bölgesel güvenlik ortamını göz önünde bulundurarak ülkesinin savunma kapasitesini daha fazla güçlendirme sözü vermişti.

Çin'in Tayvan'ı kendi parçası olarak görmesi ve ada üzerindeki egemenlik iddiaları nedeniyle bölge uzun süredir gerilim yaşıyor.

Tayvan yönetimi, Pekin'le barış istediğini ancak gerekirse kendini savunacağını belirtiyor.

Japonya'da istifa etmiş olsa da iktidardaki Liberal Demokrat Parti içinde etkili bir isim olmayı sürdüren eski Başbakan Şinzo Abe ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Tayvan'da yaşanacak olası bir durumun Japonya için olduğu kadar ABD ve güvenlik ittifakı için de acil durum anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu.

Tokyo'nun onayladığı taslak savunma bütçesinde ABD'den 12 adet F-35 savaş uçağı alınması yer alıyor.

Uçaklardan 4'ü kısa kalkış ve dikey iniş özelliklerine sahip olacak.

Euronews Türkçe

Etiketler: Japonya, askeri harcamalar, rekor bütçe
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