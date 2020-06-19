Japonya Başbakanı halktan özür diledi

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, geçen yıl seçimlere hile karıştırarak oy satın aldığı iddiasıyla gözaltına alınan eski Adalet Bakanı Kawai Katsuyuki ve eşi Kawai Anri hakkında kamuoyundan özür diledi.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, düzenlediği basın toplantısında, Temsilciler Meclisi (Şuugiin) üyesi ve eski Adalet Bakanı Katsuyuki ile eşi Danışman Meclisi (Sangiin) üyesi Anri’nin Temmuz 2019 seçimlerinde parayla oy satın aldıkları iddiasıyla gözaltına alınmasını değerlendirdi. Liberal Demokrat Parti (LDP) üyeliğinden yeni istifa eden ancak milletvekilliğinden istifa etmeyecekleri öne sürülen Kawai çiftine yönelik pişmanlığını belirten Abe, “Partimde görev almış ulusal meclis üyelerinin gözaltına alınması çok talihsiz bir durum.” dedi. Abe, “Kendisini (Kawai Katsuyuki) adalet bakanı olarak atamış olma sorumluluğumun tamamıyla farkındayım ve halkımdan özür diliyorum.” ifadelerini kullandı. AA

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