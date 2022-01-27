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27 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Japonya'da 34 eyalette kısmi OHAL yürürlükte

27 Ocak 2022, Perşembe 09:35
Japonya'da kapsamı 34 eyalete genişletilen Kovid-19’a karşı kısmi olağanüstü hal devreye girdi.

Günlük vaka sayılarının ilk kez, önceki gün 60, dün 70 bini sınırını aşması sonrası, hükümet kısmi OHAL kapsamını genişletti.

Böylelikle kısmi OHAL, 47 eyaletin yer aldığı Japonya'nın Osaka ve Kyoto kentleri dahil 34 eyaletinde yürürlüğe girdi.

Tokyo dahil 13 eyalette 13 Şubat'a kadar sürecek uygulama, kalan diğer bölgelerde ise 20 Şubat'a kadar devam edecek.

Uygulama, eyalet valilerine, restoranların işletme saatlerini kısaltmaları, alkol satışını durdurmaları ve halka eyalet dışına seyahat etmemelerine yönelik talepte bulunabilmeleri yetkisi veriyor.

Başbakan Kişida Fumio, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı videoda, "vakaları önlemenin en etkili yolunun 3. doz aşı olduğuna" dikkati çekti.

1 Ocak 2022'de kaydedilen yaklaşık 500 vakanın ardından 3,5 hafta içinde vakaların 140 kattan fazla artması dikkati çekti.

Ülkede vaka sayısı Tokyo Olimpiyatları'nın düzenlendiği Ağustos 2021'in ilk haftasında 1 milyonun üzerine çıkmıştı.

İlk vakanın Ocak 2020'de saptanmasından bu yana Japonya'da toplam vaka sayısı 20 Ocak 2022 itibarıyla 2 milyonu geçmişti.

AA

Etiketler: Japonya, eyalet, kısmi OHAL
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