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26 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Japonya'da bilanço ağırlaşıyor!

26 Ekim 2019, Cumartesi 17:15
Japonya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Japonya'da Kyodo ajansının haberine göre, dünden bu yana şiddetli yağışların etkili olduğu başkent Tokyo'nun doğusundaki Çiba idari bölgesinde 9, kuzeydeki Fukuşima idari bölgesinde ise 1 kişi öldü.

Çiba'da yağışlar nedeniyle 15 nehir taştı, bin 800 kişi evlerinden tahliye edildi, bin 200 öğrenci okullarında mahsur kaldı.

Yangın ve Afet Yönetimi Ajansına bağlı kurtarma ekipleri, Sanmu kentinde bir anaokulunda mahsur kalan 60 öğrenci ve öğretmenleri özel amfibi araçlarla okul yerleşkesinden çıkardı.

Çiba idari bölgesindeki Narita Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi, tren ve otobüs seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle yaklaşık 3 bin yolcu, geceyi havaalanı terminalinde geçirmek zorunda kaldı.

Bölgede seller nedeniyle bazı hastane ve bakım evleri de su altında kaldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı cuma günü İçihara kentine 12 saat içinde metrekareye 280 milimetre yağışın düştüğünü bildirdi.

Sakura ve Kamogava kentlerinde de aynı sürede metrekareye 240 milimetre yağış düştüğü bildirildi.

Öte yandan Fukuşima idari bölgesindeki Soma kentinde bir kadının selde sürüklenen aracının içinde ölü bulunduğu bildirildi.

AA

Etiketler: japonya
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