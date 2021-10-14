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14 EKİM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Japonya'da çocuk intiharı oranı son 40 yılın rekor seviyesinde

14 Ekim 2021, Perşembe 13:25
En yüksek refah seviyesine sahip ülkeler arasındaki Japonya'da çocuk intiharları oranı son 40 yılın rekor seviyesine çıktı.

Eğitim Bakanlığının araştırmasına göre, Kovid-19 salgını geçen yıl okulların kapanmasına ve sınıfların aksamasına neden olurken, ilkokuldan lise düzeyine kadar 415 çocuk intihar etti.

Japon Asahi gazetesi, sayının geçen yıla göre yaklaşık 100 arttığını yazdı. Bu da istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1974'ten bu yana en yüksek veri olarak kayıtlara geçti.

İntiharlar salgının ortasında, on yıllık düşüşün ardından 2020'de arttı. Diğer yandan Koronavirüs pandemisinin neden olduğu duygusal ve finansal stresin ortasında intihar eden kadın sayısı da erkeklerden fazla oldu.

Okula devamsızlık rekor seviyede

Eğitim Bakanlığı ayrıca, 196 bin 127'den fazla okul çocuğunun 30 gün veya daha uzun süredir devamsızlıkla rekor seviyeye ulaştığını kaydetti.

Bir bakanlık yetkilisi, pandeminin okul ve ev ortamlarındaki değişikliklerin çocukların davranışları üzerinde büyük etkisi olduğunu gösterdiğini söyledi.

Japonya, dünyanın en gelişmiş devletlerini bir araya getiren G-7 ülkeleri arasında da intihar oranı sayısında ilk sırada yer alıyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: Japonya, çocuk intiharı
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