Japonya'da OHAL ilanı genişletildi

Japonya, artan Kovid-19 vakaları sonrası başkent Tokyo ile 12 eyaleti kısmi olağanüstü hal kapsamına alma kararı verdi.

Başbakan Kişida Fumio, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti toplantısı sonrası salgınla mücadelede artan vaka sayısına değindi. Kişida, "Bu, bilinmeyen bir virüse karşı mücadele. Ancak aşırı bir korku hissetmeden ve yeterli düzeyde hazırlanarak bu durumun üstesinden gelebilmeliyiz" dedi. Danışman Heyetinin verdiği onay sonrası hükümet, Tokyo ile ülkenin farklı bölgelerinde konumlanan 12 eyalette kısmi olağanüstü hal uygulama kararı verdi.

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