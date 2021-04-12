"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 NİSAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Japonya, Fukuşima'daki atık suyu denize boşaltacak

12 Nisan 2021, Pazartesi 11:02
Santralde zarar gören reaktörleri soğutmaya yarayan saf su içinde oluşan radyoaktif elementler, daha fazla sulandırılarak makul seviyeye düşürülecek.

Japonya’da hükümet, 2011'de hasar gördükten sonra Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyu denize boşaltmaya hazırlanıyor.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, kuzeydoğudaki Fukuşima'da bulunan nükleer santralde biriken işlenmiş atık suya ilişkin hükümet karar aşamasına geldi.

Buna göre santralde zarar gören reaktörleri soğutmaya yarayan saf su içinde oluşan radyoaktif elementler, daha fazla sulandırılarak makul seviyeye düşürülecek.

Tesis işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO) da 2 yıl içerisinde radyoaktif elementleri belirli bir seviyeye gerileyen işlenmiş atık suyu, okyanusa boşaltacak.

Kyodo ajansının haberinde, biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun denize boşaltılması planının hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Kajiyama Hiroşi, planın güvenliği ve şeffaflığına ilişkin küresel kurumlar ile yerel hükümetlerin iş birliği hedeflediklerini açıklamıştı.

Reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde, trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Tesislerde muhafaza edilen ve günden güne artış gösteren ayrışmış suyun, Fukuşima kompleksinin su depolama tankı kapasitesini 2022 yazında doldurması bekleniyor.

AA

Okunma Sayısı: 288
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

    'ABD'nin en az mülteci kabul eden başkanı olabilir'

    Japonya, Fukuşima'daki atık suyu denize boşaltacak

    TCMB açıkladı: 12 aylık cari açık 37 milyar 786 milyon dolar oldu

    İçişleri Bakanlığı'nın 'Ramazan Tedbirleri' genelgesinde neler var?

    4 emekli amiral ifade vermeye geldi

    Basın kartında keyfilik bitsin

    Kudsi Bir Dâvânın Sadık Bir Neferi

    Kutlular ve Yeni Asya’nın duruşu hiç değişmedi

    Ramazan Ayı, israf ayı olmasın

    12 Eylül ihtilâline karşı, Mehmet Kutlular ve Yeni Asya…

    'Natanz Nükleer Tesisi'ndeki kaza 'terör eylemi'

    NASA'nın yarışmasında finale kalan iki fotoğraftan biri Van Gölü oldu

    Beşiktaş, Erzurum deplasmanından kayıpsız döndü

    İnternet fiyatları el yakıyor

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat

    Örgün eğitimle 387 hafız

    Bir aile daha Diyarbakır annelerinin arasına katıldı

    Fransa'da camiye yapılan saygısızlık büyük tepki çekti

    İdlib'de hayat çok zor: "Çocuklarım üç yıldır et yemiyor"

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Said ZEKİ

    “Mert ol savcı!”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tugay Camii’ne de darbe
    Genel

    Kutlular ve Yeni Asya’nın duruşu hiç değişmedi
    Süleyman KÖSMENE

    Ululemre itaatin sınırları
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Vay halimize
    Ali FERŞADOĞLU

    Kutlular Ağabeyin evlilik teşviki
    Yeni Asya'dan Size

    Hüzünlü bir hafta
    Risale-i Nur'dan

    Şeair içinde en parlak ve muhteşemi: Ramazan-ı Şerif

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.