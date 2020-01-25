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25 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Johnson Brexit Anlaşmasını imzaladı

25 Ocak 2020, Cumartesi 00:30
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma sürecini düzenleyen Brexit anlaşmasını imzaladı.

Başbakanlık ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, Johnson'ın anlaşmayı bugün öğleden sonra imzaladığı bildirildi.

Açıklamada Johnson'ın, "Brexit anlaşmasının imzalanması, harika bir an. Bu, 2016 referandumunun sonuçlarını nihayet hayata geçirecek ve yıllar süren tartışmaları ve bölünmeleri bitirecek." sözlerine yer verildi.

İmzanın, İngiliz Dışişleri Bakanlığı ile metni Brüksel'den getiren AB yetkililerin huzurunda atıldığı kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen de anlaşmayı bugün imzalamıştı.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AP tarafından onaylanması gerekiyor. AP'nin 29 Ocak'ta Brüksel'de düzenlenecek Genel Kurul'da anlaşmayı oylaması bekleniyor. Bunun ardından AB Konseyinin tüm Birlik adına yazılı bir karar kabul etmesi gerekiyor.

İngiltere'nin AB'den 31 Ocak'ta ayrılması bekleniyor.

Brexit süreci

İngiltere ile AB arasında varılan Brexit anlaşmasına göre, ülke 31 Aralık'a kadar fiilen birliğin üyesi kalacak ancak siyasi karar mekanizmalarında yer almayacak. Bu geçiş döneminde taraflar, kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına varmak için müzakere yürütecek.

İngiltere'nin geçiş dönemini uzatmak istemesi halinde en geç haziranda talepte bulunması gerekecek. Ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson hükümeti, uzatma talep etmeyeceğini ve bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da ülkeyi AB'den 31 Aralık'ta bütünüyle ayıracağını ilan etmiş bulunuyor.

İngiltere 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

AA

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