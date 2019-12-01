Johnson’dan Trump’a: Seçime karışma

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, gelecek hafta NATO zirvesi için Londra’yı ziyaret edecek olan ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere’de yapılacak seçimlere karışmamasını söyledi.

Johnson, LBC Radyo’ya yaptığı açıklamada, “Birbirini seven iki müttefik ve dost ülke olarak birbirimizin seçim kampanyalarına karışmayız. Artıgerçek’de yer alan habere göre Amerika ve İngiltere gibi iki yakın ve dost müttefik için en iyisi, birbirlerinin seçimlerine karışmamaktır” ifadesini kullandı. Trump Ekim ayında yaptığı konuşmada İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn’in seçimi kazanmasının İngiltere için “çok kötü” olacağını savunarak Boris Johnson’ın Brexit Partisi lideri Nigel Farage ile ittifak kurması gerektiğini söylemişti. Corbyn ise Trump’ın Johnson’la ilgili övgü dolu sözlerini Muhafazakâr Parti’ye yönelik muhalefetin ana mesajlarından biri haline getirdi. Corbyn, Muhafazakâr Parti’nin seçimi kazanması durumunda Brexit’ten sonra hükümetin kontrolündeki Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin bir kısmını Amerikan şirketlerine satabileceğini kaydetmişti. AA

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