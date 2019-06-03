Kabil'de memur taşıyan araca saldırı: 5 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de, devlet memurlarını taşıyan minibüse yönelik bombalı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybetti.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcücü Nasrat Rahimi, Bağımsız İdari Reform ve Kamu Hizmeti Komisyonu personelini taşıyan minibüse yerleştirilen bombanın, Kabil’in Dar-ül Aman Caddesi’nde patladığını açıkladı.
Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Rahimi, 10 kişinin de yaralandığını aktardı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kabil’de dün peş peşe düzenlenen 3 ayrı bombalı saldırıda da 1 kişi hayatını kaybetmişti.